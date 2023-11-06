حكومة حماس: إسرائيل قصفت غزة بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات خلال شهر

قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل قصفت غزة بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات خلال شهر من الحرب على القطاع.

وصرح رئيس المكتب سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة، بأن 13 ألف فلسطيني قضوا بين شهيد ومفقود منذ بدء الحرب على القطاع بما "يمثل شهادة وفاة لما يسمى الشرعية الدولية التي تصمت أمام عدوان الاحتلال".

وحمل معروف، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مسؤولية حماية المستشفيات في غزة "بعد أن جعلها الاحتلال عنوانا لعدوانه"، مع استمرار بدء نفاد الوقود بشكل كامل وبدء العد التنازلي لإطفاء مولدات الكهرباء الثانوية إثر توقف المولدات الرئيسية فيها.

وذكر أن إسرائيل استهدف قطاع غزة خلال 24 ساعة بـ400 غارة تركزت النسبة الأكبر منها في محيط المستشفيات وبعضاً من مبانيها "في استهداف واضح لها وللنازحين المدنيين فيها وللطواقم الطبية التي تقدم الخدمات الإنسانية والصحية".

وقال معروف إن إسرائيل استهدفت 222 مدرسة وألحقت فيها أضراراً عديدة جراء القصف المتواصل، ما أخرج عن الخدمة 60 مدرسة، فيما دمرت 88 مقرا حكومياً.

وأضاف أن 222 ألف وحدة سكنية تضررت و10 آلاف مبنى هدمت كليا و40 ألف وحدة سكنية دمرتها غارات إسرائيل بالكامل.

وذكر أن 192 من الكوادر الطبية والصحية قتلوا فيما 32 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وخرجت عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً.

كما أشار إلى تضرر 192 مسجداً منها 56 دمرت بالكامل، عدا عن استهداف 3 كنائس.

وحذر معروف من خطورة حياة الأطفال النازحين "الذين يعانون من بيئة غير إنسانية بفعل العدوان المتواصل وسوء الأوضاع الصحية في المستشفيات والأحياء ومراكز الإيواء، مع شح الموارد والمجاعة التي ظهرت واضحة في كل قطاع غزة".

وأفاد بأنه طوال 17يوما منذ بدء إدخال الإمدادات الإنسانية من مصر، دخل قطاع غزة 522 شاحنة من المساعدات تساوي ما كان يدخل قطاع غزة في يوم واحد قبل بدء الحرب.

وتابع قائلا "مع بطء السماح في سفر المصابين ووصول 93 منهم إلى مصر بعد أسبوع من محاولات السفر للعلاج، نجدد مطالبتنا بإنشاء ممر آمن وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتسريع سفر المصابين".