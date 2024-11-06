أفادت وكالة أسوشيتد برس؛ بأن المرشح الجمهوري جونالد ترامب، في طريقه إلى منتجع "مار إيه لاغو"؛ للاحتفال مع أنصاره؛ وذلك بعد اقتراب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، والعودة إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يلقي ترامب كلمة الليلة أمام أنصاره المتجمعين.

بينما من المخطط ألا تتحدث كامالا هاريس اليوم، وذلك وفقًا لمصدر داخل البيت الأبيض فضل عدم ذكر اسمه لأسوشيتد برس.







وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.





وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.