ينذر تفوق المرشح الأمريكي دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بتغيرات مرتقبة في عالم مشتعل بالصراعات من أوكرانيا للشرق الأوسط، إذ يستعد دونالد ترامب لتطبيق سياساته الخارجية المختلفة عن سياسة سلفه جو بايدن حيال مختلف الملفات.

وتسرد جريدة الشروق أهم السياسات المتوقعة لدونالد ترامب حيال العالم من صراع أوكرانيا إلى الصراع العربي الإسرائيلي بالشرق الأوسط.

-قبلة حياة لموسكو

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية امتناع الكرملين عن التقدم بتهنئة للرئيس دونالد ترامب نظرا للعداء بين روسيا وأمريكا، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوانى عن التصريح باستعداده لمحادثات جديدة بمناسبة فوز ترامب.

يذكر أن ترامب كان قد أكد قدرته على حسم الصراع الروسي - الأوكراني في يوم واحد، بينما أوضح عن رؤيته المعارضة للدعم الأمريكي لأوكرانيا وذلك بجانب وجود تعاون ملحوظ بين دونالد ترامب مع روسيا بعدد من الملفات إبان فترة رئاسته الأولى.

-صفعة للحليف الأوروبي

أمسك الأوروبيون قلوبهم لدى الإعلان عن فوز ترامب لينعقد اجتماع طارئ بين الرئيس الفرنسي والمستشار الألمان لبحث ما يترتب على فوز دونالد ترامب، وذلك وفقا لـ رويترز.

وذكرت رويترز أن ترامب يحمل رؤية انعزالية حيال الاتحاد الأوروبي أولا في الاقتصاد، حيث قد فرض إبان فترته الرئاسية جمارك عالية على البضائع الأوروبية، بينما يصرح بنيته الاستمرار بذلك الاتجاه.

وأضافت الوكالة أن ترامب سيؤثر أيضا على المجال العسكري مع أوروبا نظرا لتكرار انتقاده لحلف شمال الأطلسي مع مخاوف من انسحاب أمريكي من الحلف العسكري الغربي.

-حرب اقتصادية على الصين

وأوضحت أسوشييتد برس تصدر فكرة العداء للاقتصاد الصيني لتوجهات ترامب المتوقعة نظرا لسياساته الجمركية ضد البضائع الصينية طوال فترة رئاسته والمتوقعة بالازدياد لتحجيم الانتشار الصيني.

-غموض حيال القضية الفلسطينية

وقالت رويترز إنه بالرغم من تصريح ترامب عزمه إيقاف الصراع الدائر في فلسطين وسعيه خلال فترة رئاسته الأولى لإبرام مباحثات بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تلك الاتفاقيات لم تقدم شيئا نحو دولة فلسطينية مستقلة لينتهي الأمر بتزايد عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.

-بشرى ليمينيين العالم

وذكرت أسوشييتد برس وجود علاقات قوية بين دونالد ترامب والزعماء اليمينيين بالعالم، وقد بدأ ذلك من خطابات التهنئة من رئيس الوزراء الهندي اليميني نيراندرا مودي، أو من الرئيس المجري المعروف بتوجهاته الشعبوية.