 انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. استطلاع: ترامب يحصل على 51.5% بعد فرز 86.4% من أصوات ولاية ميشجان - بوابة الشروق
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انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. استطلاع: ترامب يحصل على 51.5% بعد فرز 86.4% من أصوات ولاية ميشجان

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 11:40 ص

أفاد استطلاع مركز إيديسون ما بعد التصويت، بحصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على نسبة 51.5% بعد فرز 86.4% من أصوات ولاية مشيجان.

ونقلت فضائية «الشرق»، صباح الأربعاء، عن المركز قوله إن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على 46.8% من الأصوات.

وبشكل شبه رسمي؛ حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

أولًا.. دونالد ترامب 267 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات
مسيسيبي – 6 أصوات
تينيسي – 11 صوتًا
كنتاكي – 8 أصوات
إنديانا – 11 صوتًا
فلوريدا – 30 صوتًا
ألاباما – 9 أصوات
فيرجينيا الغربية – 4 أصوات
كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات
نورث داكوتا - 3 أصوات
ساوث داكوتا - 3 أصوات
وايمنج - 3 أصوات
نيبراسكا - 3 أصوات
تكساس - 40 صوتا
لويزيانا - 8 أصوات
أوهايو - 17 صوتا
أركنساس - 6 أصوات
ميزوري - 10 أصوات
يوتا - 6 أصوات
مونتانا - 4 أصوات
كنساس - 6 أصوات
آيوا - 6 أصوات
آيداهو - 4 أصوات
جورجيا - 16 صوتا
مين - صوت واحد
بنسلفانيا - 19 صوتا

ثانيًا.. كامالا هاريس – 214 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات
ميريلاند – 10 أصوات
ماساتشوستس – 11 صوتًا
فيرمونت – 3 أصوات
رود أيلاند – 4 أصوات
إلينوي – 19 صوتًا
ديلوير – 3 أصوات
نيويورك – 28 صوتا
نيوجيرسي – 14 صوتا
كولورادو - 10 أصوات
كولومبيا - 3 أصوات
كاليفورنيا - 54 صوتا
واشنطن - 12 صوتا
أوريغون - 8 أصوات
نيو مكسيكو - 5 أصوات
فرجينيا - 13 صوتا
نيو هامبشير - 4 أصوات
هاواي - 4 أصوات
نيبراسكا - صوت واحد

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