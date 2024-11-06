أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، اليوم الأربعاء، أن الحرب في السودان ستنتهي بانتصار القوات المسلحة السودانية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني يلقى دعمًا شعبيًا داخليًا ومن الدول الصديقة.

وقال الشريف في تصريحات صحفية عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المليشيا المتمردة في السودان (الدعم السريع) تتلقى الدعم العسكري والسياسي والإعلامي من بعض القوى الإقليمية والدولية.

وأضاف الشريف أن الجامعة العربية تقوم بدورها المسؤول في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار والأمن في السودان ودعم الشرعية الممثلة في القوات المسلحة السودانية.

وتابع أنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية عددًا من القضايا المهمة والحيوية بالنسبة للسودان، خاصة المرتبطة بمسار معركة الكرامة في السودان ودعم الجامعة للدولة السودانية في شتى المجالات.

وأوضح: "نحن مقبلون على قمة عربية إسلامية في السعودية واجتماعات مكثفة أخرى.. ووجهنا الدعوة للأمين العام لزيارة السودان خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل نهاية هذا العام".

وتابع: "هذه الزيارة هامة جدًا، وسيكون لها مردود إيجابي كبير في العلاقات بين السودان والجامعة العربية".

واستنكر الشريف الادعاءات التي يروجها المتمردون ومن يساندهم بوجود مجاعة في السودان، مؤكدًا أن السودان يعيش في أزمة غذائية وليس في مجاعة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة سببها الميليشيا التي تهاجم المزارعين وتقتل الناس وتقضي على الأخضر واليابس، مشددًا على أنه تم الاتفاق على عدم السماح باستخدام ملف الإغاثة كذريعة للتدخل الأجنبي في السودان.

كما حث الوزير السوداني الدول العربية والصديقة على تقديم المساعدات لمساعدة الشعب السوداني في مواجهة الأزمة الغذائية الحقيقية التي لا ترقى إلى حد المجاعة.

وأكد أن الجامعة العربية تلعب دورًا كبيرًا لحل الأزمة السودانية، وهي تقوم بهذا الدور دون طلب من أحد استنادًا إلى مسئولياتها التي ينص عليها الميثاق، منوهًا أن الجامعة العربية أبدت استعدادها للتجاوب مع كل المطالب التي تقدمها الحكومة السودانية ومساعدة السودان للخروج من هذه الأزمة.

كما شدد الشريف على أن علاقات السودان مع مصر هي الأهم لبلاده، مشيرًا إلى أنه سيلتقي اليوم مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي عقد على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

من جهته، هنأ الوزير السوداني الرئيس دونالد ترامب لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلًا: "نؤكد احترامنا لخيار الشعب الأمريكي لاختيار رئيسه"، معربًا عن أمانيه أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة جيدة ومتوازنة، وأن تقف أمريكا مع الحق وسيادة الدول ومواجهة الحركات الميليشياوية المسلحة.