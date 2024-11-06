مئات الأشخاص يفرون من منازلهم جراء رياح قوية تؤجج حرائق غابات في جنوبي كاليفورنيا

ضربت رياح قوية ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تأجيج حرائق غابات سريعة الانتشار بالقرب من عقارات بملايين الدولارات على طول الطريق السريع على ساحل المحيط الهادئ في ماليبو، بينما فر مئات السكان من حريق آخر أبعد جهة الشمال، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من احتمال اندلاع حرائق "شديدة الخطورة مهددة الحياة.

وسارعت طواقم إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس إلى احتواء حريق غابات بالقرب برود بيتش في ماليبو، حيث أغلقت السلطات الطريق الساحلي الشهير. وتم حث السكان على البقاء في أماكنهم، بينما أسقطت طائرات المياه على حريق برود بيتش الذي امتد عبر مساحه 40 فدانا (16 هكتارا). وتم احتواء الحريق بنسبة 15%، وقال مسؤولو الإطفاء إن مبنيين احترقا.

وفي الوقت ذاته، في شمال غرب لوس أنجليس، أدى انتشار حريق ماونتن المنتشر بسرعة إلى إصدار أوامر إخلاء لمجتمعات متعددة في منطقة زراعية بالقرب من سانتا باولا في جنوبي مقاطعة فينتورا الجنوبية.

وأظهرت لقطات فيديو من قناة (كي تي إل أيه – تي في) الخيول وهي تركض بجوار سيارات إخلاء وعربات الجولف بينما كان السكان يفرون من الحريق.

وقال أندرو داود، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المقاطعة، إنه ليس لديه تفاصيل بشأن عدد المباني التي تضررت.

وأضاف أن "هناك عددا من المنازل تضررت جراء الحرائق التي تنتشر بسرعة ".