ضبط فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

مدبولي: في آراء بتقول ليه الحكومة لم تنفذ مشروع تنمية علم الروم.. ولما قرأتها على مواقع التواصل ضحكت

مدبولي: مشروع تنمية علم الروم يشهد إقامة مجموعة من الفنادق العالمية التي لم تدخل مصر من قبل

رئيس الحكومة يعدد مكاسب مصر من مشروع تنمية علم الروم: سنحصل على 15% من صافي الأرباح

وزيرة التنمية المحلية: العلاقات المصرية الصينية تطورت إلى شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة