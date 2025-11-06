 ضبط فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 6 نوفمبر 2025 2:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم السوبر المصري؟


النتـائـج تصويت

ضبط فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الخميس 6 نوفمبر 2025 - 2:25 م

ألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، استخدام فتاة تطبيق هاتفي لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وجرى ضبطها بنطاق الإسكندرية، وبحوزتها (هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجرت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك