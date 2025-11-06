ضبط فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة تستقطب الرجال عبر تطبيق هاتفي؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظة الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، استخدام فتاة تطبيق هاتفي لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وجرى ضبطها بنطاق الإسكندرية، وبحوزتها (هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).
وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجرت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.