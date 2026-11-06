دعا النجم المصري محمد صلاح، قائد طرابزون سبور التركي، زملاءه إلى التكاتف وتجاوز آثار الخسارة أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، والتي أنهت سلسلة انتصارات الفريق المتتالية، بعدما حقق الفوز في 7 مباريات بمختلف البطولات.

وتحدث صلاح بصراحة عن أداء الفريق والفرص التي أهدرها خلال مواجهة فرايبورج، التي أُقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مؤكدًا تحمله مسؤولية عدم استغلال الفرص التي أتيحت له.

وأوقفت الهزيمة رصيد طرابزون سبور عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة مقابل انتصارين، فيما رفع فرايبورج رصيده إلى النقاط نفسها، ليحتل المركز الرابع عشر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»، ظهر قائد منتخب مصر أمام وسائل الإعلام برفقة زميله البرازيلي فابينيو، واعترف بأنهما لم يقدما المستوى المأمول خلال اللقاء.

وقال صلاح: «أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة».

وأضاف النجم المصري: «أتيحت لي فرص كان ينبغي عليّ استغلالها، وفابينيو يعلم أيضًا أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل».

وشدد قائد طرابزون سبور على أهمية تجاوز الخسارة والتمسك بروح الفريق، قائلًا: «ولكن هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف معًا، خاصة في مثل هذه الأمسيات».

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة مضيفه ألانيا سبور، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري التركي، في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات سريعًا، قبل توقف المسابقة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي المقبلة.