غانا تعتزم توزيع بذور مجانية لدعم سبعة محاصيل تصدير رئيسية

قال رئيس غانا نانا نانا أكوفو أدو إن بلاده ستعمل على زيادة إنتاج سبعة محاصيل تصدير رئيسية من خلال توزيع البذور والشتلات المجانية على المزارعين ، وتستهدف من وراء ذلك تحقيق إيرادات إضافية بملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أكوفو أدو أن بلاده بدأت هذا العام في إحياء إنتاج البن والكاجو والشيا والمطاط والمانجو وجوز الهند وزيت النخيل للسوق الدولية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة.

وأوضح أن الحكومة وزعت 50 مليون شتلة على حوالي 76120 مزارع بالفعل.

وقال الرئيس إن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية إنشاء حدائق البذور وتوزيع الشتلات المجانية.

وتابع "الهدف هو زراعة ما يكفي من الشتلات على مدى ست إلى سبع سنوات لتحقيق صادرات بقيمة ملياري دولار في السنة من المحاصيل السبعة".

وتحقق غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم نحو 2 مليار دولار سنويًا من مكونات الشوكولاته.