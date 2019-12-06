حكمان يمثلان مصر بنهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو

تنطلق صباح الجمعة، بطولة نهائي الجائزة الكبرى لل تايكوندو المقررة يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا) بمشاركة حكمان مصريان وهما: وليد جودة ومحمد عادل.

ويشارك في البطولة 40 حكما تم اختيارهم من قبل الاتحاد العالمي لل تايكوندو ، وتقام المنافسات على ثلاثة ملاعب في دور ال 16 ودور ربع النهائي، فيما تقام أدوار نصف النهائي، ومباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية على ملعب واحد.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بلاعبين وهما: سيف عيسى (-80 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم)، الذين تأهلا للبطولة بعد وقوعهما ضمن أفضل 16 لاعبا في التصنيف الأوليمبي حسب نظام البطولة التي تقام منافساتها في الأوزان الأولمبية فقط.

ويرأس بعثة مصر في موسكو كابتن عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري لل تايكوندو ، ويقود المنتخب المصري لل تايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

وتنطلق منافسات البطولة غدًا الجمعة 5 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات دور ال 16 للثمانية موازين الأولمبية ويتخللها ساعة راحة، وتبدأ أدوار ربع النهائي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم يقام حفل افتتاح البطولة الساعة الرابعة ونصف مساءً يليه أدوار نصف النهائي، فيما تقام مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية يوم السبت 7 ديسمبر ابتداءً من الساعة الثامنة ونصف صباحًا.

وتختتم البطولة بالحفل السنوي للاتحاد العالمي لل تايكوندو ال Gala Awards والذي يبدأ الساعة السادسة مساءً بعد التصويت ويتم خلاله الاعلان عن الأفضل لهذا العام وتسليم الجوائز لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب، وأفضل ضربة تايكوندو ، وأفضل حكم وحكمة، وجائزة اللعب النظيف.

يذكر أن الحكم المصري محمد عادل كان فاز في العام الماضي بجائزة أفضل حكم في العالم لعام 2018.