ضبط 3 مسجلين خطر سرقوا نائبا برلمانيا تحت تهديد السلاح بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الجمعة، من تحديد هوية 3 مسجلين خطر، قاموا بسرقة عضو مجلس نواب بالإكراة منذ ٤ أيام، والقبض عليهم في عملية مداهمة أمنية لمكان اختباءهم.



وكانت البداية في بلاغ تلقاه اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، من عضو مجلس نواب قادم من خارج المحافظة، يفيد بتعرضه للسرقة من قبل 3 مجهولين بالقرب طريق زراعي بقرية جعفر الصادق التابعة لمركز كوم أمبو، حيث استوقفاه لسرقة أغراضه ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.



على الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لتحديد هوية المتهمين، والذي تبين أنهم ثلاثة أشخاص مسجلين خطر ومن العناصر الإجرامية.



تم إعداد قوة أمنية برئاسة الرائد برئاسة الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز كوم أمبو والنقيبين محمد فريد ونادر منصور معاوني مركز كوم أمبو، حيث نجحت القوة الأمنية في القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم المضبوطات، تم التحفظ عليهم بديوان المركز تمهيدًا لعرضهم على النيابة.



وكانت التحريات كشفت أن عضو مجلس النواب أثناء توجه من محافظة الأقصر في طريقه إلى محافظة أسوان، وبالقرب من قرية جعفر الصادق التابعة لمركز كوم أمبو، قاموا 3 أشخاص باستيقافه وتهديده ببندقية إليه وطبنجة، وقاموا بسرقة عدد 3 تليفونات ومبلغ مالي 1500جنيه، على الفور تم تحديد هوية المسجلين وتم القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات.