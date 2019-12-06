مسؤولة أمريكية: مرتكب حادث القاعدة الجوية في فلوريدا سعودي الجنسية

قالت مسؤولة أمريكية بارزة إن المسلح، مرتكب حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في فلوريدا، كان طيارا عسكريا من المملكة العربية السعودية يتدرب في الولايات المتحدة.

وأضافت اللفتنانت كوماندر المتحدثة باسم البحرية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا الثلاثة المتوفين أعضاء في الخدمة أم لا.

أكدت البحرية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة مقتل أربعة أشخاص، بينهم مرتكب حادث إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا.

وأشارت البحرية الأمريكية في البيان إلى أن الحادث أسفر عن عدة إصابات.

وقال سلاح البحرية الأمريكية ومكتب رئيس شرطة مقاطعة إسكامبيا إنه لم يعد هناك تهديد نشط في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية، لكن المنطقة لا تزال مغلقة أثناء عمل المحققين.

وتحدثت تقارير في وقت سابق من اليوم عن نقل 11 شخصا على الأقل إلى مستشفيات بعد حادث إطلاق نار في قاعدة بينساكولا.

ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي ، قبل أن يطلق النار على نفسه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات وقوع الحادث.

وقال المسؤولون في بيرل هاربور إن فعاليات الإحياء السنوي للهجوم الياباني على القاعدة في عام 1941، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى ساحة الحرب العالمية الثانية، ستمضي كما هو مخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.