سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عادت مرة أخرى هذا العام أيضا وفي ظل وباء كورونا عادات فترة ما قبل أعياد الميلاد المسيحية في ألمانيا: فهذا وقت ما يطلق عليه عادة نظف حذائك في عطلة نهاية الأسبوع .

وتجول رجل عيد الميلاد ليقدم للأطفال بشكل خاص هدايا تدخل السرور عليهم رغم الجائحة.

وفي نهاية الأسبوع الثاني للآحاد الأربعة المعروفة في الديانة المسيحية باسم آحاد عودة المسيح "أدفنت" والتي تسبق عيد الميلاد بالتقويم الأوروبي تم تنظيم حملات تقديم الهدايا أيضا.

ووزع رجل عيد الميلاد في بلدة ريتنبيرج بمنطقة أوبرألجوي بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا هدايا استخرجها من حقيبة الهدايا المحمولة في سيارة عائلية على 38 أسرة.

وقالت منسقة الحملة شتيفاني فوس: "يمكنك القيادة في الخارج مرة واحدة، وقد تم منح أربع سيارات ربع ساعة فسحة لكل زيارة".

وأضافت فوس أن العمل بشكل عام استمر في المنطقة لمدة ساعتين ونصف، مؤكدة القول: "كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدى الأطفال شيء ما"، مبينة أنه لولا هذا لكانت قد ألغيت زيارة رجل عيد الميلاد.

وفي أجزاء كثيرة من ولاية شمال الراين – ويستفاليا غربي البلاد قدم المزارعون مئات الجرارات الزراعية المضاءة بأنوار عيد الميلاد للبقع الصغيرة في قرى المنطقة.

كان شعار حملة رجل عيد الميلاد هذه المرة "ومضة أمل"، وتوقف المزارعون في المستشفيات والمنازل لتوزيع الهدايا الصغيرة المقدمة من ائتلاف "الأرض تخلق الاتصال" الخيري.