6 دول غربية تحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية

عبرت 6 دول بقيادة الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية، وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.



وقال بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمارك وهولندا اليوم الاثنين إن "هناك أفرادا يعتقلون ويحتجزون دون توجيه اتهامات أو المثول أمام المحكمة، وتشير تقارير إلى أنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية"، وفقا لوكالة رويترز.



وتابع البيان: "من المحتمل أن تشكل العديد من هذه التصرفات انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".



يذكر أنه في نوفمبر الماضي، وسط تقدم قوات "حبهة تحرير شعب تيجراي" نحو العاصمة أديس أبابا، حثت سلطات عدد من مناطق ومدن إثيوبية، بما في ذلك العاصمة، السكان على حمل أسلحتهم والدفاع عن أنفسهم، إذا لزم الأمر، فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للأشهر الستة المقبلة.