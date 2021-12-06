لا أحد يريد أن يتعرض للخيانة أو الكذب، ولكن الكذابين قادرون على تخطي الثقة بشكل خبيث، وقد يكون من الصعب جدًا تحديد كاذب لأنه عادةً ما يكون فعالًا جدًا في إخفاء آثاره، ولكن هناك بعض التلميحات التي تشير إلى عدم الأمانة، والتي يمكن من خلالها اكتشاف الكذبة.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" بعض الطرق السهلة والبسيطة لاكتشاف الكاذب.

* الاتصال بالعين

يتجنب الكذابون دائمًا النظر مباشرة إلى العيون، حيث يصدون أعينهم وينظرون هنا وهناك، وقد يرمشون بسرعة أو يحدقون في الفضاء بشكل متكرر أيضًا.

* لغة الجسد

يمكن للغة الجسد أن تتحدث كثيرًا عن صفات الشخص، لذلك يمكن أن تكشف حركة الجسد عن الشخص الكاذب، وذلك لأنهم يبقون أنفسهم منغلقين بشكل عام، ويفضلون أن تكون أيديهم مخفية، أو قد ينقرون بأقدامهم بعصبية، ويعتبر أيضا لعق الشفاه أو صفعها بشكل غريب علامة أخرى على أن الشخص لا يقول الحقيقة.

* تغيير الموضوع

يحاول الكذاب دائمًا تغيير الموضوع الحالي، وذلك لأنه يشعر بالضعف بينما يكذب، لذلك يحاول تغيير الموضوع حتى لا يضطروا إلى قول المزيد من الأكاذيب، وحتى لا يتطفل المستمع أكثر لكشف الحقيقة.

* الدفاعية

عندما تواجه كاذبًا بشأن الحقيقة المحتملة، فإنهم يصبحون دفاعيين ويبدأون في مهاجمتك بأسئلة عن نفسك بدلا من أسئلتهم، ويصبحون دفاعيين بشكل مفرط ويرفضون الإجابة على أي أسئلة.

* التعرق

الكذاب يتعرق بشكل مفرط لأنه يشعر بالتوتر والقلق أثناء قول الأكاذيب، لذلك يعتبر التعرق مؤشر على أن الشخص متوتر للغاية وربما يكذب.

* التنفس

يميل الناس إلى التنفس بقوة أو ببطء عندما يكذبون، حيث يصبح تنفسهم أكثر ضحالة، ويزداد معدل ضربات القلب بشكل جذري عندما يكونون متوترين.