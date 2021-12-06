عمر كمال عن تحقيق نقابة الموسيقيين: «أخدوا الموبايل بتاعي واتأكدوا أني معنديش صفحة على تويتر»

وجه الإعلامي أحمد موسى، اعتذار إلى المطرب عمر كمال بعدما ثبتت برائته فيما نسب إليه من الإساءة إلى مصر، بعد التحقيق معه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وأعرب المطرب عمر كمال عن سعادته بعد مكالمة الإعلامي أحمد موسى له، مضيفًا: "اعتذارك على رأسى من فوق وكفاية انك سمعت صوتي بعد ما ظهرت الحقيقة".

وأضاف عمر كمال، أنه تم التحقيق معه من قبل نقابة المهن الموسيقية، يوم الجمعة الماضية، متابعًا: "أخدوا الموبايل بتاعي وأتأكدوا أني معنديش صفحة على تويتر".

وتابع: "معظم الفنانين عانوا من فكرة الفوتوشوب على كلامهم وباسم صفحاتهم، وبعد ثبوت براءتي وجهوا لي بعض النصايح الأخوية وتم حفظ التحقيق".

وأوضح، أن من ضمن النصائح التي وجهت له التقليل من ظهوره في فيديوهات مبتذلة، وعدم الرقص الصريح على المسرح خاصة في وجود فرقة موسيقية تعاونه.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانًا بعد التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد ما نُسب إليه من تهم لإساءته لمصر خلال حفلته الأخيرة فى السعودية.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: "حذرت النقابة المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح والالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذى ظهر به مع مؤدى آخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان، وأكد المطرب عمر كمال الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى ولذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بخصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة".