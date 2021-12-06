العربي: قرار تشكيل مجلس لتعميق التصنيع المحلي انطلاقة قوية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

رحب المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي بالقرار الذي صدر مؤخرا بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي لافتا الى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارت الصادرة عن هذا المجلس ، بما ان له أهمية قصوي في نمو الصناعة وليكون أكثــر اســتنارة وفعاليــة.

وأضاف العربي أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل، ذاكرا أن القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وأيضا توحيد الجهود والتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بإمكانيات كل جهه وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي متوافقا مع استرايجية مجموعة العربي والتي تهدف إلى لإقامة صناعات مغذية لقطاع الأجهزة المنزلية والاكتفاء الذاتي في الصناعة بما يخدم توجهات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي التي وصلت لبعض منتجات المجموعة لاكثر من 80%.

وذكر رئيس مجلس إدارة العربي أن ذلك القرار سيعمل على تخفيض حجم الواردات المصرية من كل السلع والمنتجات والتي وصلت إلى نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي وفقا لآخر إحصاءات، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض سعر الصرف وزيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وطرق أبواب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وفقا لخطة وزارة التجارة الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة.