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مصر
انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمواصلة مناقشة قانون حقوق المسنين
القوى العاملة: تعيين 611 شابا.. والتفتيش على 262 منشأة بالأقصر
رئيس الشيوخ يؤكد أهمية إنشاء وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
سامح عاشور يناشد الحكومة توفير مقر جديد لأكاديمية المحاماة
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فرنسا: اجتماع لمجلس الدفاع بحضور ماكرون لبحث سبل مواجهة متحور أوميكرون
الأرجنتين تكتشف أول إصابة بسلالة أوميكرون
أردوغان: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقات تركيا مع دول الخليج.. وأزور أبو ظبي الأيام المقبلة
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بالصور.. الجزائر تواصل استعداداتها لمواجهة مصر في كأس العرب
بيراميدز يبحث إقامة معسكر خارجي بالإمارات بعد التأهل الإفريقي
المصري راحة 48 ساعة بعد التأهل الإفريقي بالكونفدرالية
رأي
فن
حسن الرداد لدنيا سمير غانم: سعيد بدورك الإيجابي في خدمة المجتمع
قبل تمور وحليب.. كيف غير العندليب كلمات أغنية قولوا له الحقيقة أثناء زيارته للسعودية؟
إلهام شاهين: فيلم «غدوة» للفنان ظافر العابدين كان مفاجأة بالنسبالي
«عندها موهبة».. نبيلة عبيد تعلق على تقليد ميريهان حسين لها
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التجارة والصناعة تفرض رسوم إغراق على واردات بلاستيك الـPVC
720 مليون دولار تمويلات من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
4.5 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021
حوادث وقضايا
ضبط 17 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا
بسبب معاكسة فتاة.. حبس 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة
إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة على طريق العمدان في كفر الشيخ
إصابة 16 شخصا في حادث سير بكفر الشيخ
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