كلاتنبرج يحسم الجدل بشان ركلة جزاء الأهلي أمام الطلائع

حسم مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول مدى صحة ركلة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لرأي كلاتنبرج في القرارات التحكيمية وأبرزها في مواجتي الأهلي وطلائع الجيش والزمالك والمصري البورسعيدي.

فيما يخص ركلة جزاء الأهلي وطلائع الجيش، احتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة خطأ من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء ضد المهاجم، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، وبعد المراجعة قام الحكم بالإبقاء على قراره الأصلي بركلة جزاء.

وعن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، فيما يخص مطالبة المصري بركلة جزاء، سمح الحكم باستمرار اللعب بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل منطقة الجزاء، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأتفق مع قرار الحكم باستمرار اللعب.

وعلق كلاتنبرج:" أتفق مع الحكم، حيث أن المدافع لعب الكرة بوضوح مما غير اتجاهها بشكل واضح قبل أي احتكاك بين اللاعبين".

وفي مباراة حرس الحدود وبيراميدز منح الحكم ركلة جزاء للمسة يد داخل المنطقة بواسطة المدافع، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة واتفق مع الحكم.

ورد كلاتنبرج:" أتفق على أن هذه مخالفة لمسة يد، لأن المدافع الذي يقف داخل منطقة الجزاء رفع ذراعه فوق مستوى كتفه، ليجعل جسده أكبر لمنع الكرة من الذهاب للمرمى، ولأن هذه تسديدة على المرمى يجب إنذار المدافع بالبطاقة الصفراء".

أما فيما يخص مباراة البنك الأهلي وإنبي والتي منح الحكم ركلة جزاء بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل المنطقة، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى الحكم بالمراجعة الميدانية، فقام الحكم بعدها بتغيير قراره الأصلي إلى الإسقاط.

أوضح كلاتنبرج:" أتفق مع حكم الفيديو، حيث أن المدافع عند التنافس على الكرة لمسها بوضوح وقام بتغيير اتجاهها، وأي احتكاك بعدها هو احتكاك طبيعي بين اللاعبين".

وفيما يخص طرد لاعب البنك الأهلي في المباراة، منح الحكم ركلة حرة لصالح الفريق المدافع بعد دفع مهاجم لمنافسه، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة بعد هذا الخطأ نتيجة تنافس لاعبين على الكرة، وأوصى بالمراجعة الميدانية، وقام بعدها الحكم بطرد اللاعب بسبب التدخل العنيف.

أجاب كلاتنبرج:" أتفق مع حكم الفيديو لأن بعد الخطأ الأول، المدافع يركل المنافس بوضوح من الخلف بقدم مرتفعة نحو الرأس، هذا الخطأ تم بخطورة وبقوة مفرطة غير ضرورية عند التنافس على الكرة".

وعن ركلة جزاء البنك الأهلي، سمح الحكم باستمرار اللعب بعد أن لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء واصطدمت بذراع المدافع، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، وبعدها غير الحكم قراره واحتسب ركلة جزاء.

وعلق كلاتنبرج:" أتفق مع حكم الفيديو حيث أن الكرة لعبت داخل منطقة الجزاء من مسافة بعيدة، وقام المدافع بتحريك ذراعه متعمدًا لمنع الكرة من الذهاب لمنافسه".

وأكد كلاتنبرج:" أتفق مع منح ركلة جزاء لأن حارس المرمى بعد سقوط الكرة ذهب بوضوح للمهاجم وقام بدفعه".

وفي مباراة الداخلية وفيوتشر منح الحكم ركلة حرة وبطاقة صفراء بعد تنافس لاعبين على الكرة، قام حكم الفيديو بمراجعة المخالفة وأوصى بالمراجعة الميدانية، فقام الحكم بعدها برفع البطاقة الصفراء إلى الحمراء نتيجة اللعب العنيف.

أتم كلاتنبرج:" أتفق مع حكم الفيديو، حيث أن التنافس كان بسرعة وقوة عند اصطدام أسفل الحذاء بكاحل القدم، هذا التنافس بعرض سلامة المنافس بوضوح للخطر ويستوجب البطاقة الحمراء".