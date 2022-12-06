رئيس مجلس السيادة بالسودان: الاتفاق الإطاري لم يتجاوز أحداً ومفتوح لكافة القوى السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم الاثنين، لم يتجاوز أحداً، وأنه مفتوح لكافة القوى السياسية.

وقال البرهان - في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن الفترة الانتقالية يجب ألا تخضع للمحاصصة، مشددا على أن كل من تهمه مصلحة السودان لن يتردد في أن يكون جزءاً من الاتفاق الإطاري.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن السلطات التي حددها الاتفاق الإطاري مدنية بالكامل، ولا يمكن لأحد تجاوزها.

وتابع أن ما جرى في 25 أكتوبر لم يكن خطأ وإنما ضرورياً لكشف الحقائق.

يُذكر أن العاصمة السودانية، الخرطوم، كانت شهدت، في وقت سابق اليوم، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.