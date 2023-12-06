قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قرار تقليص عدد سنوات ‏الدراسة بكليات الطب البشري من 7 سنوات إلى 6 سنوات، خطوة سلبية، مشيرا إلى توجه ‏دول العالم اليوم إلى إضافة عام جديد وليس اختزال المدة.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري يتطلب حلولا عاجلة للإصلاح في ظل ما يمر به من أوضاع ‏كارثية، بحسب وصفه.‏

وأشار إلى معاناة الاقتصاد المصري من فجوة كبرى تتمثل في الفرق بين الصادرات ‏والواردات، بينما في المقابل استطاعت دول مثل كوريا وسنغافورة تحقيق طفرة اقتصادية ‏كبرى حيث تجاوز إجمالي الصادرات الكورية أكثر من 500 مليار دولار، وسنغافورة أكثر ‏‏370 مليار دولار.‏

وأضاف أن الحكومة «لم توفق على مدار الفترة السابقة في تحقيق ما يصبوه المواطن»، ‏مشيرا إلى انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للمواطن؛ بارتفاع أسعار السلع والخدمات ‏والوقود وعجز الموازنة.‏

وأوضح أن أولى خطوات الإصلاح تتطلب تغيير المناخ الاستثماري الحالي إلى مناخ جاذب ‏ومشجع لدور القطاع الخاص من أجل قيادة قاطرة الإنتاج، داعيا في الوقت ذاته إلى إجراء ‏تعديل على قانون الضرائب عبر تحصيل الضريبة بذات العملة التي تحققت بها الإيرادات.‏

وتابع: «قانون الضرائب ليس فقط الإيرادات ولكنه عدالة مع الإيرادات ، يعني المسألة ‏مندبحش الفرخة، لا إحنا نحافظ على الفرخة؛ علشان نستثمر ونستفيد من بيض الفرخة»، ‏حسب تعبيره.‏

وأضاف أن ترشيد الإنفاق الحكومي يعد أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة ‏توفير التنافسية للقطاع الخاص وتحييد دور أجهزة الدولة في المشاركة بالاقتصاد وتقييد دورها ‏على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية دون غيرها.‏