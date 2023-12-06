 إيديكس 2023.. العربية للتصنيع ووزيرة شئون الدفاع والمحاربين القدامي بأوغندا يبحثان التعاون - بوابة الشروق
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إيديكس 2023.. العربية للتصنيع ووزيرة شئون الدفاع والمحاربين القدامي بأوغندا يبحثان التعاون

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 2:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 2:43 م

بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا الشقيقة وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوى، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.

وخلال تفقد وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

يأتي ذلك من حرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في إطار فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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