تقرير: هجوم كبير بمسيرات أوكرانية على شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قواتها نجحت في صد موجة من الهجمات بمسيرات أوكرانية، لكن التقارير التى صدرت في كييف أكدت إصابة عدة منشآت عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلجرام أنه تم خلال الليل تدمير 26 مسيرة واعتراض 15 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم التي ضمتها على البحر الأسود.

لكن وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية قالت نقلا عن مصادر استخباراتية لم تسمها إن عددا من المواقع العسكرية في شبه جزيرة القرم أصيبت في القصف، بما في ذلك مستودع نفط في مدينة فيودوسيا الساحلية التي تزود القوات الروسية بالإمدادات.

وورد أنه في مكان آخر من شبه الجزيرة تم تدمير رادار الدفاع الجوي الروسي بالإضافة إلى مهبط للمروحيات.

ولم يتسن التحقق من مزاعم كلا الجانبين بشكل مستقل.