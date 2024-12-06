الفصائل المسلحة السورية تعلن تأسيس غرفة عمليات الجنوب

أعلنت فصائل مسلحة من المعارضة السورية تأسيس "غرفة عمليات الجنوب" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.

وفي أول بيان لغرفة العمليات، أكدت على ضمان أمن الحدود الجنوبية لسوريا، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وشهدت محافظة درعا -في وقت سابق اليوم- اشتباكات بين جيش النظام وفصائل المعارضة، تمكنت خلالها الأخيرة من السيطرة على مدن: بصرى الحرير، وجاسم، والحراك، وطفسن وأيضا بلدات: سملين، والمسيفرة، والصورة، والغارية الشرقية، والكرك، وناحتة، والجيزة، وأم ولد.