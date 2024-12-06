أشار موجز العرض والطلب على الحبوب الجديد الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2024 بنحو 0.6% عن العام السابق إلى 2.841 مليار طن، وهو تعديل نزولي عن أكتوبر، ومع ذلك لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يكون إنتاج القمح العالمي لعام 2024 مساوً لعام 2023، عند 789 مليون طن، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة بنسبة 1.9% عن العام السابق إلى 1.271 مليون طن؛ بسبب انخفاض الغلة عن المتوقع في الاتحاد الأوروبي وأمريكا.



وعُدلت توقعات منظمة الأغذية والزراعة لإنتاج الأرز العالمي في 2024/2025 قليلاً، مشيرة إلى زيادة سنوية بنسبة 0.8% إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 538.8 مليون طن.

وفي عام 2025، قد تثبط أسعار القمح اللين التوسع في زراعة محصول القمح الشتوي الجاري في نصف الكرة الشمالي. وأدى هطول الأمطار الأقل من المعدل الطبيعي في مناطق زراعة القمح الرئيسية في الاتحاد الروسي إلى انخفاض مستويات رطوبة التربة، ما أثر على عمليات الزراعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن رطوبة التربة المواتية وسياسات الدعم الحكومي، إلى جانب الأسعار المجزية، من شأنها أن تحفز التوسع في الزراعة في الصين والهند.

ويجري زراعة محاصيل الحبوب الخشنة في نصف الكرة الجنوبي. وتوضح المؤشرات الأولية إلى انكماش في زراعة الذرة في الأرجنتين بسبب الظروف الجافة وخطر مرض التقزم الذي ينقله قافزات الأوراق. في البرازيل، تشير خطط الزراعة المبكرة، التي تشجعها عودة هطول الأمطار، إلى المساحة نفسها للذرة لمحصول عام 2025. في جنوب أفريقيا، تشير التوقعات الأولية إلى زيادة في زراعة الذرة البيضاء، مدفوعة بأسعار قياسية، ما يعوض الانكماش في مساحة الذرة الصفراء.