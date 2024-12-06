اليونيفيل: للجيش اللبناني دور مهم بمنع عودة حزب الله لجنوب الليطاني

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم اليونيفيل قوله إن الجيش اللبناني له دور مهم في منع عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني.

ويأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، 7 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وبذلك يرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 8 أيام إلى 136.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تركزت الخروقات بمناطق النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا، وقضاء صور.

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية، وهجوم بطائرة بدون طيار، وقطع طريق بسواتر ترابية، وتفجير منازل، وتحليق طائرات بدون طيار، وإطلاق قنبلتين صوتيتين.

هذا وارتبطت الحرب بين إسرائيل وحزب الله بالحرب التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، إذ أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" للمقاومة في غزة، فأطلق الصواريخ على المنشآت العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا، وتبادل الطرفان لاحقا الضربات عبر الحدود على مدى 11 شهرا.

ووسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر عام 2024 نطاق عدوانها على لبنان، إلى معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت عملية برية في جنوبه سمتها "السهام الشمالية".