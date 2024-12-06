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رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية:من الضروري تعليق الصلاحيات الدستورية للرئيس

هان دونج هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية
هان دونج هون، زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية
د ب أ
نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 3:13 ص

صرح رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون اليوم الجمعة بأنه من الضروري تعليق الصلاحيات الدستورية لرئيس البلاد يون سوك يول.

تشير تصريحات زعيم حزب سلطة الشعب اليوم إلى أن حزبه قد يغير موقفه السابق المعارض لمساءلة الرئيس يون بسبب فرضه الأحكام العرفية هذا الأسبوع.

وكان حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الديمقراطي" وأحزاب معارضة صغيرة أخرى قد قدمت يوم الأربعاء عريضة مشتركة لعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة. واستمرت الأحكام العرفية حوالي ست ساعات فقط، حيث صوتت الجمعية الوطنية بسرعة لإلغائها، مما أجبر الحكومة على رفعها قبل فجر الأربعاء.


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