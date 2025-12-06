البنك الأهلى يدير تمويلا مشتركا بقيمة 6 مليارات جنيه لإقامة مشروع فندقى غرب القاهرة

يدرس البنك الأهلى - أكبر بنك حكومى - ترتيب قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع فندقى بمدينة أكتوبر لصالح شركة عربية للفنادق، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

وبحسب المصادر فإن القرض الذى يضم شريحة بالدولار يوجه لتمويل إنشاء فندق فيرمونت بمدينة صن كابيتال غرب القاهرة بواقع ٢ مليار جنيه لتمويل انشاء شقق فندقية و4 مليارات جنيه لإنشاء فندق خمس نجوم.

ويضم فندق فيرمونت 500 غرفة و400 شقة فندقية بإجمالى استثمارات 16 مليار جنيه والمخطط افتتاحه بحلول 2028، بحسب المصادر.

تعتزم شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى المصرية، استثمار ما يصل إلى 30 مليار جنيه لإنشاء نحو 2000 غرفة ووحدة فندقية بمشروع «صن كابيتال» غرب القاهرة حتى 2029 من خلال ثلاثة فنادق.

تُطوّر مجموعة عربية مشروع صن كابيتال السياحى السكنى المتكامل، على مساحة 575 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر بالقرب من أهرامات الجيزة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية.

وبحسب المصادر فإن القرض الجارى تسويقه سيخضع لمبادرة الدولة لدعم القطاع السياحى والفندقى، كانت الحكومة أطلقت فى 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة فى قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، ومليارى جنيه للأطراف المرتبطة، شرط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.

تأسست مجموعة عربية عام 1995 على يد رجل الأعمال طارق شكرى ومستثمرين مصريين آخرين، وتضم محفظة أراضى الشركة 7.5 مليون متر مربع تحت التطوير، وتتوزع مشروعاتها بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى.