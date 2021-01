في واقعة طريفة من نوعها، أخطأ بعض الأمريكيون، في تسمية أحد المحتجين الذي اقتحم مبنى الكابيتول والتقطته الكاميرات وهو يسرق منصة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، على كتفيه.

وظن البعض أن "سارق المنصة"، يدعى (فيا جيتي)، بينما هذا هو اسم الموقع الذي يحتفظ بحقوق نشر الصورة.

يأتي ذلك بعدما شارك المحلل السياسي لدى شبكة "سي إن إن"، ريان ليزا صورة السارق الذي لم يستدل على هويته حتى الآن، وكتب فوقها "via Getty"، ومعناها التقطت بواسطة "جيتي ايمادجز" وهي وكالة إعلامية وعالمية شهيرة تنشر الصور المتنوعة، بحسب موقع "ايفينينج ستاندرد" البريطاني.

Via Getty, one the rioters steals a podium from the Capitol pic.twitter.com/V4spojl40q