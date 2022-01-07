قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أثناء كلمته من كاتدرائية العاصمة الإدارية خلال تهنئته الأقباط بعيد الميلاد المجيد، على فكرة اليد الواحدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاتحاد هو الأساس القوى الذي تنطلق منه التنمية، مشيرا إلى أن التنمية تجري في مصر كما يجري نهر النيل، لأن الجمهورية الحلم أصبحت حقيقة.

وتابع: "الجمهورية الجديدة حديثة ومتقدمة ومتسامحة، ومصر لن تكون سلفية أو إخوانية بل ستكون قائدة فكرها الخاص الذي يمجد الحياة ويعظم الإنسان".

وأشار إلى أنّ مصر تبتكر أدوات جديدة للحوار السياسي، مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنتدى شباب العالم، للمشاركة في عملية البناء والتنمية وتبادل الرؤى والأفكار.