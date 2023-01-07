برايتون يكتسح ميدلزبرة بخماسية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

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اكتسح فريق برايتون مضيفه ميدلزبرة 5 / 1، اليوم السبت، ليتأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم برايتون عبر باسكال جروس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك شوبا أكبوم التعادل لميدلزبرة في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 29 سجل آدم لالانا الهدف الثاني لبرايتون، قبل أن يسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك ليستر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 58 و80.

وفي الدقيقة 88 اختتم دينيز أونديف خماسية برايتون.

وفي باقي مباريات الدور الثالث، فاز بيرنلي على مضيفه بورنموث 4 / 2 وتغلب فولهام على هال سيتي 2 / صفر، فيما اكتسح بلاكبول ضيفه نوتنجهام فورست 4 / 1 وفاز شيفيلد يونايتد على ميلوال 2 / صفر وساندرلاند على شروزبيري 2 / 1 وفليتوود تاون على كوينز بارك رينجرز 2 / 1 واكتسح إبسويتش تاون ضيفه روزرهام 4 /1.