تحذيرات من حدوث فيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز عقب أمطار غزيرة

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت، أن هناك نحو 35 تحذيرًا من حدوث فيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.



وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن هناك 27 تحذيرًا من الفيضانات في إنجلترا و8 في ويلز مع اندفاع مجموعة من الأمطار شرقا عبر المملكة المتحدة صباح اليوم.



وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية 6 إنذارات لفيضانات في اسكتلندا، فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات صفراء بشأن الطقس من الأمطار في ويلز وجنوب غرب إنجلترا خلال الليل.



ومن المتوقع أن تشهد العديد من 20-30 ملم من الأمطار على مدى 6 إلى 9 ساعات مع سقوط حوالي 50-60 ملم فوق الأراضي المرتفعة.



وأضافت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع حدوث المزيد من الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع الجاري وقد تسبب الرياح العاتية والأمطار في حدوث اضطراب في الطرق المحلية في كورنوال وديفون لذلك يطالب السائقين بتوخي الحذر.