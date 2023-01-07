سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد الميلاد وينقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية

شارك سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته الكاتدرائية القبطية في تورونتو والكنيسة القبطية في مسيساجا وسط جموع من آلاف من أبناء الجالية المصرية في كندا.



ونقل السفير أحمد حافظ تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، التي أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا دوام النجاح والتوفيق.



وكان السفير المصري حضر الاحتفال في الكاتدرائية القبطية بتورنتو، مع نيافة الأنبا أرشيليدس، وزعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر، ولفيف من البرلمانيين والمسؤولين الكنديين، بينهم النائب الكندي من أصل مصري شريف سبعاوي.



كما شارك السفير المصري في الاحتفالات بكنيسة ميسيساجا مع الأنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا، والأب أنجليوس سعد راعي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في حضور نخبة من المسؤولين منهم وزير النقل الكندي عمر الغبرا، وعمدة ميسيساجا بوني كرومبي، وغيرهما من البرلمانيين والشخصيات الكندية البارزة.