أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 39 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون بأوكرانيا ياروسلاف يانوشفيتش، اليوم السبت، أن الجيش الروسي، قصف خلال الساعات الـ24 الماضية، منطقة خيرسون 39 مرة.



وقال يانوشفيتش، إن القوات الروسية قصفت أراضي خيرسون 39 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى أن عدة مناطق تعرضت للقصف باستخدام نظم مدفعية متعددة الإطلاق والدبابات، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر - في 24 فبراير الماضي - ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.