هاني شاكر معزيا جورج وسوف في وفاة ابنه: ابتلاء الأنبياء

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نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، وديع ابن المطرب جورج وسوف، الذي توفي مساء الجمعة، متأثرا بمضاعفات عملية جراحية.

وقال هاني علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع.. وأدعو له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الانبياء".

وتابع: "اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه و ارزقهم الصبر والسلوان".

وتولي وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان وديع قد أجرى عملية تكميم معدة، وأُصيب بمضاعفات خطيرة عقب إجرائه الجراحة أسبوع أدت إلى نزيف حاد.