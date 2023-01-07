روسيا: واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه إلى كييف

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أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الروسي لورا كوبر، أن واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز "زوني" إلى كييف كجزء من حزمة المساعدات الجديدة.

وقالت كوبر: "سنوفر أيضا 4000 صاروخ جو-جو من طراز زوني، ويمكن أيضا تركيبها على طائرات هليكوبتر، هذه صواريخ جو-أرض قصيرة المدى"، بحسب وكالة نوفوستي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة تحذير إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى ان تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.