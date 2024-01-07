قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع، تحديد جلسة غدا الاثنين، لمحاكمة محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة، بتهم البلطجة واستعراض القوة ودهس أحد المواطنين بسيارته وإصابته بعاهة مستديمة.

وكان المستشار أحمد فاضل المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، قد أحال المتهم "أ.ح" إلى محاكمة جنائية عاجلة، مع سرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا على ذمة المحاكمة.

يأتي ذلك بعد قرار حسام النجار وكيل نيابة ثان طنطا، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بضبط وإحضار المتهم في القضية رقم 20937 لسنة 2022 والمقيدة برقم 3115 جنايات كلي غرب طنطا، بعد ثبوت الاتهامات ضده، وذلك في البلاغ المقدم من الإعلامي محمد عباس الغزيري، وأحد المواطنين يتهماه بالبلطجة واستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة.

ويمثل المتهم في قفص الاتهام، غدا الإثنين، أمام الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمحكمة طنطا الابتدائية؛ ليتم محاكمته.