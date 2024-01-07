وكيل صحة قنا يحيل مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى العام للتحقيق

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، جولة مرور مفاجئة لمستشفى قنا العام ضمن خطة المديرية؛ للتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات خلال أيام الأعياد، ورافقه بالجولة، الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، واللجنة المكبرة للمرور من فرق الإشراف بالمديرية.

واستهل "بدران"، الجولة بتفقد قسم الاستقبال للاطمئنان على تواجد الفريق المناوب وتوافر أدوية الطوارئ، ومدى صلاحيتها، والمستلزمات الطبية، ومراجعة جدول النوبتجيات بالقسم، ثم المرور على قسم النساء وقسم رعاية الحمل الخطر بالمستشفى؛ للاطمئنان على المرضى بالقسم، ومراجعة تذاكر المرضى، وخطة العلاج لكل مريض ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بالقسم.

وتابع وكيل وزارة الصحة، جولته وفريق المتابعة، بتفقد العناية المركزة، موجهًا بضرورة الدعم النفسي للمرضى وذويهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما ناقش متطلبات الصحة والسلامة المهنية بالمستشفى، موجهاً بتحويل مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى للتحقيق؛ للتقصير في تطبيق معايير سلامة المرضى.

ووجه بضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفقا للمعايير المتبعة، مشدداً على التطبيق الصارم لتلك المعايير بالأقسام المختلفة بالمستشفى، موجهًا بتوفر أقصى رعاية للمرضى وكل المستلزمات والأدوية اللازمة.

واستمرت جولة وكيل وزارة الصحة، بتفقد قسم عناية الأطفال والحضانات؛ للاطمئنان على الأطفال، وعلى تواجد الفريق المناوب من الأطباء والتمريض، وكذا وحدة الأطفال المبتسرين، والاطمئنان على تشغيل الحضانات بكفاءة وفاعلية.

كما تابع الفريق وحدة الغسيل الكلوي والتأكد من تشغيل الأجهزة بكفاءة وفاعلية، واختتم الجولة بتفقد قسم العناية القلبية، ومراجعة الحالات المرضية.