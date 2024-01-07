قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن عام 2025 مرشح أن يشهد انفراجة في الدين شريطة سداد التزامات العام الجاري دون الحاجة إلى التوسع في الاستدانة بشكل كبير لسداد 2024.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى اتخاذ الحكومة مسار إعادة الهيكلة طويلة الأجل؛ وذلك بإعلانها عن إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 عاما؛ من أجل تخصيص عوائدها لسداد الالتزامات الخارجية على غرار تجربة دول أمريكا الجنوبية؛ بطرح سندات بريدي عام 1989.

وأوضح أن السندات طويلة الأجل مثلت أحد الحلول لدول أمريكا الجنوبية لحل أزمة الديون، منوها أن مصر لم تتعثر أو تتأخر عن الوفاء بالتزامات الديون الخارجية كاملة على مدار السنوات الماضية في ظل قدرة الدولة على سداد الديون.

ودعا إلى ضرورة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية؛ بشأن إعادة جدولة الديون في إطار إقليمي مثل تجمع بريكس، لا سيما في ظل توجه هذه المؤسسات نحو التعامل مع مصر بمرونة مؤخرا، موضحا أن إعادة جدولة الديون على فترة زمنية طويلة وبفائدة ميسرة؛ يعد أحد أهم البدائل الناجعة لحل مسألة الدين.