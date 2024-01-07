ألمانيا: وفاة رجل غيني بنزل استقبال لاجئين بغرب البلاد بعد مهمة شرطية هناك

أعلنت الشرطة الألمانية وفاة رجل غيني في نزل اسقبال أولي للاجئين بغرب ألمانيا بعد القيام بمهمة شرطية هناك.



وأوضحت الشرطة ليلة السبت/الأحد أن الرجل (26 عاما) قاوم بشدة خلال العملية الشرطية بالنزل الواقع بمدينة مولهايم أن دير رور بغرب ألمانيا.



وبحسب بيانات الشرطة، فقد تم استدعاء أفرادها من قبل خدمة الأمن للنزل مساء أمس السبت؛ لأن الرجل قام بأعمال شغب وهاجم عاملين بالنزل.



وعندما وصلت الشرطة، كان الرجل موجود بغرفته وهاجم أفراد الشرطة هناك أيضا، بحسب البيانات. وخلال هذا التشاحن، الذي انتقل إلى ممر النزل وفنائه الداخلي، استخدم أفراد الشرطة صاعقا كهربائيا ضد الرجل مرتين ، ولم يكن هناك أي تأثير ملحوظ للصاعق حينها، وفقا للبيانات.



وأضافت البيانات أن قوات الشرطة استطاعت التغلب على الرجل الذي واصل المقاومة بقوة، وألقت القبض عليه مؤقتا.



وأوضحت الشرطة أن اثنين من أفرادها أصيبا بجروح جراء عض وأصيبت واحدة من أفراد الشرطة بركلة في الرأس.



وأضافت الشرطة أنه تم طلب كثير من سيارات الإسعاف لأجل الرجل ولأفراد الشرطة، وتابعت أن الرجل فقد وعيه بعد ذلك أثناء خضوعه للعلاج في سيارة الإسعاف، وتم نقله بالسيارة تحت تدابير إنعاش إلى مستشفى، حيث توفى هناك.



وتولت شرطة بوخوم التحقيق في الواقعة وسبب وفاة الرجل. وخضع أفراد الشرطة المشاركين في المهمة للرعاية النفسية، وفقا لبيان الشرطة. ولم تعلن الشرطة عن أية بيانات أخرى في الوقت الحاضر.