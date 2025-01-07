5 قتلى جراء عاصفة ثلجية بالولايات المتحدة

ضربت عاصفة شديدة وسط وشرق الولايات المتحدة، أمس الاثنين، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في أحدث نشراتها، إنها تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، مع هبوب رياح عاتية بعد العاصفة الأولى هذا العام والتي انتقلت مساء الاثنين "بسرعة باتجاه الشرق فوق المحيط الأطلسي"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وتسببت العاصفة المصحوبة بالثلوج التي اتجهت من وسط البلاد إلى ولايات ديلاوير وميريلاند وفرجينيا الساحلية، بإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس وحوادث سير.

وتأثر بها أكثر من 50 مليون شخص ولا يزال نحو 300 ألف من دون كهرباء، معظمهم في فرجينيا، في حين تم إلغاء نحو 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف أخرى.

وقضى 5 أشخاص في حوادث مرتبطة بالطقس السيئ في ولايتي ميزوري وكانساس (وسط)، بحسب السلطات المحلية.

وغطت الثلوج شوارع واشنطن وحولت أرصفتها وحدائقها إلى ملاعب للأطفال والبالغين الذين تبادلوا رمي الكرات الثلجية.