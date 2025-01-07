أفاد تلفزيون العالم الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأن طهران بدأت المرحلة الأولى من مناورات «اقتدار» العسكرية التي تهدف إلى اختبار أنظمة دفاع منشأة نطنز النووية.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن هذه المرحلة من المناورات تتضمن «تنفيذ وحدات الدفاع الجوي للقوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، دفاع شامل ضد مجموعة من التهديدات الجوية».

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله، الاثنين، إن التهديد الأمريكي للبرنامج النووي الإيراني، الذي تقول طهران إنه سلمي، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن بقائي قوله في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه «يجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الأمور ومطالبة الحكومة الأمريكية بتحمل المسئولية»، مؤكداً أن «الشعب الإيراني أثبت أنه سيتصرف بشكل حاسم دفاعاً عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته».

وجاء هذا رداً على ما وصفه بقائي بـ«التصريحات العدائية» لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وكان سوليفان قد قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن «تشعر بالقلق» من أن تسعى إيران إلى امتلاك سلاح نووي.

وقدر سوليفان في حديث مع شبكة CNN الأمريكية الشهر الماضي، أن الضربات الإسرائيلية على منشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية، قللت من القدرات العسكرية التقليدية لطهران.