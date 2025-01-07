حزب الجبهة الوطنية: بلغنا الحد القانوني لتوكيلات التأسيس منذ اليوم الأول

قال النائب سليمان ودان، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن هناك إقبالًا كبيرًا على الانضمام للحزب منذ اليوم الأول من التأسيس، مضيفا: «حزب الجبهة الوطنية أصبح تريند النهاردة».

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»، أن الحزب يعد برنامجه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى نجاحه في «الوصول إلى الحد القانوني من توكيلات التأسيس منذ اليوم الأول، أو يوم ونصف تقريبًا».

وتابع: «هناك زخم غير طبيعي، ونجد كل يوم إقبالا غير طبيعي»، مضيفا: «هناك نوعان من السياسة: سياسة بيع الوهم، وبعد بيع الوهم ناس بتُعالي، والنوع الثاني: الصدق في كل شيء والمكاشفة، والأخيرة هي ما ينتهجه الحزب».

وبشأن موقف الحزب من توسع الدولة وأجهزتها في الاقتصاد، قال إن ذلك مقبول في بعض المشروعات القومية الاستراتيجية؛ لكنه غير مقبول في الاستثمارات والتجارة.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين في مصر، نوه إلى أهمية البعد الإنساني؛ لكنه رأى أن هناك جانبًا آخر يتطلب من الدولة إعادة النظر، وذلك بعدم منح حق دخول للاجئين في جميع المراحل المقبلة.