 الهند: 9 عمال محاصرون في منجم للفحم بولاية آسام شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند: 9 عمال محاصرون في منجم للفحم بولاية آسام شمال شرقي البلاد

جواهاتي (الهند) - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 10:31 ص

قال مسئولون في الهند، اليوم الثلاثاء، إن 9 عمال على الأقل، محاصرون داخل منجم للفحم في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، وإن السلطات استدعت قوات الجيش للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وحوصر عمال المناجم، صباح أمس أمس الاثنين، في منطقة أومرانجسو بمقاطعة ديمابور هاساو، على مسافة نحو 125 ميلا (200 كيلومتر) جنوب عاصمة الولاية جواهاتي.

وأعرب المسئولون، عن مخاوف من تعرض العمال للحصار على عمق 300 قدم تحت الأرض بعد تدفق المياه من منجم قريب غير مستخدم.

وقال كوشيك راي وزير الحكومة المحلية الذي يراقب عملية الإنقاذ في الموقع: "نحشد الموارد لإنقاذهم".

واستدعت السلطات، جنودا من الجيش وفريقا وطنيا لإدارة الكوارث إلى المنطقة؛ لتقديم العون.

وقال عمال في الموقع، إن أكثر من 12 من العمال كانوا حوصروا داخل المنجم الذي يفتقر للحد الأدنى من تدابير السلامة، وإن بعض العمال تمكنوا من الخروج عندما بدأت المياه المتسربة من منجم قريب مهجور تملأ منجمهم.

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