شوبير: وسائل التواصل الاجتماعي وراء تعثر صفقة ضخمة للأهلي

أكد أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي أن هناك صفقة ضخمة للأحمر تعثرت في الأيام القليلة الماضية بسبب ترديد اسم اللاعب المرشح للانتقال إلى الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "الأهلي يوم 23 ديسمبر حسم صفقة من العيار الثقيل بمبلغ كبير، ولكن تم ترديد اسم اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "قام النادي الذي يتفاوض معه الأهلي، واللاعب نفسه بالمغالاة في الطلبات بعد ذلك، والأهلي قرر الوصول لمبلغ كبير لم يسبق لنادي في مصر الوصول إليه إلا في مرة واحدة".

وتابع: "بعد ذلك، وجد الأهلي أن المبلغ الكبير الذي عرضه طُلب أن يتم مضاعفته، بعدها الأهلي قرر تعطيل تلك الصفقة، وأن تكون هناك سرية على الصفقات بعد ذلك".

وأكمل: "النادي الأهلي استقر على ألا يتم إبلاغ مارسيل كولر، المدير الفني نفسه بالصفقات إلا عند حسم الصفقات، وأن يكون عدد المطلعين على الصفقة قليل للغاية يصل عددهم إلى 2 أو 3".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "كولر لم يخطئ عندما قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة سموحة إنه لا يعلم شيئًا عن الصفقات، والمدرب يعلم أن هناك إطار للسرية الكاملة في الصفقات".