ترامب يطالب بفرض حظر فوري على شراء المستثمرين للمنازل في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه منع المؤسسات الاستثمارية، كالبنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى، من شراء منازل العائلات، في إطار جهوده لخفض أسعار المنازل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، إنه سيتخذ إجراءات "فورية" لتسهيل شراء وتملك المنازل للمواطنين الأمريكيين.

وكتب ترامب، اليوم الأربعاء: "أصبح الحلم الأمريكي بعيد المنال عن الكثيرين"، محملاً سلفه الديمقراطي، جو بايدن، مسؤولية هذا الوضع.

وأضاف: "الناس يعيشون في منازل، لا في شركات".

لم يتضح على الفور كيفية صياغة أو تطبيق مثل هذه الحظر على شركات الاستثمار المالي وغيرها من المستثمرين المؤسسيين الكبار.

وقال ترامب، إنه "يدعو الكونجرس إلى تقنين" الحظر.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، تراجعت شعبية ترامب في تعامله مع الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتزايد قلق الأمريكيين بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن.

كما أعلن ترامب، أنه يعتزم التطرق إلى قضايا الإسكان والقدرة على تحمل تكاليف السكن في خطاب يلقيه خلال مشاركته المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، في وقت لاحق من هذا الشهر.