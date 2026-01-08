أمريكا تعلن تجميد المساعدات للحكومة الفيدرالية في الصومال

أعنلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تجميد كل المساعدات الأمريكية للحكومة الفيدرالية في الصومال، على خلفية مزاعم بتدمير مسؤولين صوماليين مستودعا تموله أمريكا يعود لبرنامج الأغذية العالمي، والاستيلاءعلى 76 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين الفقراء.

وقالت الوزارة، في بيان:" لا تتسامح إدارة ترامب مطلقا مع تبديد، أو سرقة، أو تحويل مسار المساعدات المنقذة للحياة".

وأضافت: "أوقفت وزارة الخارجية كافة برامج المساعدات الأمريكية الجارية حاليا والتي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية في الصومال".