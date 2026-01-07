ألمانيا: فشل محاولة تخريب محطة كهرباء قرب دوسلدورف

حاول مجهولون مهاجمة محطة محولات كهربائية في مدينة إركرات قرب دوسلدورف غربي ألمانيا، لكن الهجوم باء بالفشل.

وقال كبير المدعين العامين فولف - تيلمان باومرت، ردًا على استفسار، إن مجموعة تُدعى "كوماندو أنجري بيردز" قيادة الطيور الغاضبة، أعلنت مسئوليتها عن محاولة الهجوم عبر منصة "إندي ميديا".

وأضاف باومرت، أن الأمر يتعلق بعمل تخريبي استهدف بنية تحتية حيوية.

وتابع باومرت، أن السلطات لم تنتبه إلى الهجوم الفاشل إلا بعد نشر خطاب الاعتراف أول أمس الاثنين.

وعندما قامت الشرطة بتفقد محطة التحويل في الموقع، تبيّن لها أنه تم زرع عبوة حارقة هناك بالفعل.

ويُفهم من خطاب الاعتراف أن محاولة الهجوم نُفّذت على الأرجح قبل فترة من الزمن، عندما كانت درجات الحرارة أكثر دفئًا، إذ ورد في الخطاب أن المنفذين لا يرغبون في تعريض أحد للتجمد من البرد.

ونوه الخطاب، إلى أن الهجوم استهدف منطقة صناعية.

وذكر الخطاب، أن دافع الهجوم هو ما وصفته المجموعة بعبء السموم البيئية التي يتعرض لها الناس، وجاء فيه: "لقد تم تجاوز حدودنا".

وكانت المجموعة اليسارية المتطرفة "كوماندو أنجري بيردز" أعلنت أيضًا مسئوليتها، عن هجوم استهدف خط السكك الحديدية الرئيسي بين دوسلدورف ودويسبورج في أواخر يوليو.

وفي العاصمة الألمانية برلين، وقع قبل بضعة أيام هجوم على شبكة الكهرباء، إذ انقطع التيار الكهربائي لعدة أيام عن عدة أحياء في جنوب غرب المدينة في أعقاب هجوم حرق يُشتبه في أن دوافعه يسارية متطرفة، استهدف جسر كابلات في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي.