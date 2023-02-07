يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 9

العاصمة الإدارية 16 8

6 أكتوبر 16 8

بنهــــا 17 9

دمنهور 16 9

وادى النطرون 17 8

كفر الشيخ 16 9

المنصورة 16 9

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 17 10

بورسعيد 16 10

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 8

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 18 11

نخل 15 1-

كاترين 11 2-

الطور 18 9

طابا 16 10

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 8

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 20 12

شلاتين 22 15

حلايب 20 16

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 20 15

الفيوم 16 6

بني سويف 16 6

المنيا 16 4

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 18 7

أسوان 19 9

الوادي الجديد 18 4

أبوسمبل 20 9