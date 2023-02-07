رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلا وزاريا بعد مُضي 100 يوم في المنصب

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إجراء تعديل وزاري صغير في حكومته، في محاولة لإعادة ضبط رئاسته لمجلس الوزراء بعد أن أمضى أول 100 يوم في منصبه، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على المناقشات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين قولهم لوزراء الحكومة أمس، إن سوناك سوف يعين رئيسا جديدا لحزب المحافظين، بعد أن أقال نديم زهاوي بسبب فضيحة متعلقة بالشؤون الضريبية قبل أكثر من أسبوع، في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه من المرجح أن يتم تعيين وزير الأعمال جرانت شابس كرئيس للحزب، إلا أن شخصا مطلعا على الأمر نفى أن يكون هذا هو الأمر.

وقال شخص مطلع على الأمر إنه قد تم تغيير موعد اجتماع لمجلس الوزراء الذي كان من المقرر في الأصل أن يعقد صباح اليوم الثلاثاء، ليتم عقده بعد ظهر اليوم.

ويشير ذلك إلى أن التحركات لم تكن سلسة كما كان متوقعا.